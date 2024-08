PlayStation Plus Extra/Premium – Les nouveaux arrivants d’août 2024

Malgré l’été, Sony ne déroge pas à ses promesses de proposer du nouveau à tous ses abonnés PlayStation Plus Extra et Premium.

Pour ce mois d’août 2024 et cela à partir du 20 août prochain, les abonnés PlayStation Plus Extra et/ou Premium auront accès aux jeux suivants :

PlayStation Plus Extra et Premium

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Edition Standard | PS5

PS5 Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

PS5 Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

PS4, PS5 Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :

Vacation Simulator | PS5 (PS VR2)

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Autant dire que vous pouvez d’ores et déjà faire un peu de place sur vos disques durs et SSD afin d’accueillir tous ces titres et les tester à votre guise.