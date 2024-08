30 ans après, voici le retour de Shadow of the Ninja

ININ Games s’est spécialisé sur l’édition de vieux titres. Les nostalgiques, les vétérans et les curieux peuvent ainsi (re)découvrir des titres. Ca sera encore le cas pour ce Shadow of the Ninja Reborn.

Prévu pour cette fin août, Shadow of the Ninja Reborn rappellera quelques souvenirs aux plus anciens d’entre nous. Développé à l’époque par Tengo Project que vous connaissez sans doute pour les Pocky & Rocky ou Wild Guns, Shadow of the Ninja Reborn propose quelques 5 niveaux recréés mais aussi un sixième niveau inédit. Les héros du jeu auront droit à un large arsenal d’armes pour affronter les ennemis. Il sera également possible de jouer à deux en coopération.

Evidemment, la réalisation a largement été revu avec un graphisme bien plus détaillé et soigné que le titre originel sur la NES. Toutefois, les développeurs ont voulu conserver un look oldies dignes de titres sur consoles et bornes d’arcade des années 90. A en juger par la vidéo ci-dessous, ça claque quand même pas mal dans le genre.

Bref, si vous aimez les jeux d’action/plateforme d’antan, surveillez ce titre qui sera proposé à un prix plutôt light, environ 20€. Vous pouvez même y jeter un coup d’oeil avec la démo disponible sur les consoles Xbox et sur Switch.

Shadow of the Ninja Reborn est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 29 août 2024.