GXT 491, le nouveau casque gaming de Trust Gaming

BLOC INFO Constructeur Trust Gaming Type Casque audio gaming ACHETEZ SUR AMAZON Version Noire Version Blanche Version Pourpre

Trust Gaming propose de bons accessoires pour les petits budgets. C’est encore le cas avec leur dernier casque audio gaming.

Avec le casque gaming sans fil Fayzo GXT 491, Trust Gaming va permettre à un large public de découvrir le son surround virtuel 7.1 avec une double connectivité Bluetooth et radio 2.4 GHz. Ce casque qui est proposé en plusieurs coloris (blanc, pourpre et noir) bénéficie de transducteurs de 50mm. Pour un port confortable, les oreillettes sont pivotantes avec un rembourrage de qualité vous isolant des bruits extérieurs. L’arceau est également réglable pour un ajustement parfait. Son poids d’uniquement 290 grammes réduira la pression du casque sur votre crâne.

A la fois Bluetooth et radio 2.4 GHz grâce à un dongle, ce casque vous permettra d’écouter deux sources sonores simultanément. Vous pourriez par exemple discuter avec votre ami via votre smartphone tout en entendant le son en provenance de votre console ou de votre PC. Le casque dispose d’un microphone à réduction de bruit détachable pour que vos coéquipiers vous entendent parfaitement.

Vous aurez accès à toutes les commandes directement sur le casque. A vous de mixer vos deux sources sonores, de couper le microphone ou de modifier le volume avec les commandes situées sur les écouteurs.

La batterie rechargeable via un port USB-C promet une autonomie de 22 heures pour un temps de charge de 4 heures. Compatible avec tout appareil Bluetooth et avec le PC, les PlayStation et la Switch grâce au dongle, le Fayzo GXT 491 devrait pouvoir intéresser un grand nombre de joueurs grâce à un prix particulièrement agressif d’environ 70€.

Les différentes versions du Fayzo GXT 491 sont d’ores et déjà disponibles.