Titan Quest II est toujours en développement mais on peut enfin en voir un peu plus

Pour les fans de Diablo-like, Titan Quest fut un titre intéressant et connut un joli succès sur les différentes plateformes sur lesquelles il est sorti depuis 2006. Sa suite arrive.

Enfin, arrive est un bien grand mot puisqu’on n’a pas de date précise de sortie. THQ Nordiq s’est juste fendu d’une vidéo de gameplay pour rappeler à tout le monde que le projet Titan Quest II est bel et bien en cours de développement par l’équipe de Grimlore Games à qui on doit Spellforce III. On ne sait pas grand chose pour le moment de cet action/RPG si ce n’est que le jeu nous plongera de nouveau dans la Grèce antique où il faudra tout faire pour survivre et devenir une légende.

Titan Quest II est prévu sur PS5, XSX/S et PC.