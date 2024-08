Le retour des Chevaliers de Baphomet sur toutes les plateformes

Revolution Software et Charles Cecil ont décidé de lancer un remake du tout premier jeu d’aventure de la série via Kickstarter. La sortie approche.

Connu sous le nom de Broken Sword dans sa version originale, cette saga de jeux d’aventure de type point & click va donc faire son retour. Ce nouveau Les Chevaliers de Baphomet L’Ombre des Templiers (Broken Sword Shadow of the Templars Reforged en VO) est en fait un remaster du tout premier volet sorti en 1998. Compte tenu des évolutions techniques, Revolution Software a décidé de tout moderniser pour toucher un nouveau public.

Les Chevaliers de Baphomet L’Ombre des Templiers nous embarque dans les rues de Paris ainsi que dans divers lieux en Europe et au Moyen-Orient en compagnie de George Stobbart et d’une journaliste nommée Nico Collard. Tous deux vont devoir explorer divers lieux et tenter de résoudres d’anciens mystères autour des secrets des Templiers.

Cette nouvelle version va conserver la prise en main point & click d’antan. La réalisation monte d’un cran puisqu’on aura droit à des visuels remasterisés en 4K avec des animations détaillées. L’équipe a probablement dû se baser sur le travail exécuté lors du premier remaster en 2009. L’intégralité de l’aventure bénéficiera d’un doublage complet de tous les dialogues et avec un audio amélioré notamment avec la bande originale du compositeur Barrington Pheloung. Pour les nostalgiques, il sera possible de basculer entre cette version et la version originelle de 1998 si vous avez envie de voir l’évolution technique en presque trois décennies.

Les Chevaliers de Baphomet L’Ombre des Templiers sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 19 septembre 2024.