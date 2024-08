La première saison de The First Descendant approche à grands pas

Si comme moi vous écumez l’univers de ce shooter/looter, préparez-vous à voir débarquer du nouveau histoire de reprendre les armes.

Confirmé il y a un moment par la feuille de route prévue par Nexon, la première saison va bientôt débuter. C’est ainsi à partir du 29 août prochain que tous les descendants pourront découvrir la saison 1 nommée Invasion sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.

Depuis son lancement réussi – malgré quelques problèmes de jeunesse – The First Descendant a passionné une grosse communauté fan de shooter. Avec du contenu de lancement et de pré-saison, ce shooter/looter donnait déjà de quoi moudre pour les premiers arrivants. Nexon va proposer dès la fin de ce mois du nouveau contenu histoire que les descendants reviennent en nombre.

Ainsi, les fans devraient pouvoir découvrir – après loot évidemment – un nouveau descendant nommé Hailey. Elle serait également avec l’attribut glace comme Viessa et son arme signature serait le fusil de sniper. Parallèlement, un autre descendant ultime sera disponible. Il s’agit de la version ultime de Freyna. Elle pourrait avoir un rôle plus important dans l’histoire qui va nous être narré dans cette saison.

Côté activités, cette saison Invasion proposera un nouveau donjon avec de nouveaux types d’objectifs histoire d’apporter un peu de nouveauté à vos runs en coop. Au moins un nouveau type d’ennemi devrait faire son apparition.

Avec le principe des saisons, The First Descendant verra débarquer le principe des épisodes permettant probablement de relier tout l’aspect narratif.

En attendant d’avoir plus de détails sur ce qui nous attend sur cette saison 1, voici donc ci-dessous déjà le teaser et le trailer l’annonçant.

The First Descendant est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en free to play.