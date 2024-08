Test – Luigi’s Mansion 2 HD – La vie de château

BLOC INFOS Date de sortie 27 Juin 2024 Editeur Nintendo Développeur Nintendo, Tantalus Media Genre Action, Aventure Machines Switch PEGI 7 ACHETEZ SUR AMAZON

Sonnez clairons et résonnez trompettes, aspirant casseurs de spectres sortez vos aspirateurs à fantôme tant que la saison de la chasse à l’ectoplasme est encore ouverte ! C’est parti mon Luigi !

Il y a vingt-deux ans, Luigi s’émancipait de son célèbre frangin (sans compter Mario is Missing) en s’offrant une nouvelle aventure sur GameCube dont il était le héros. Exit le saute-mouton au pays Champignon, fini de jouer les faire-valoir, Luigi’s Mansion “aspirait” à casser du fantôme dans une demeure sinistre en proie à une invasion spectrale. Etrangement sa suite, Luigi’s Mansion 2, n’est pas sortie dix ans plus tard sur Wii (ou WiiU) mais sur la console portable du moment la Nintendo 3DS. Alors qu’elle soufflait sa première année d’existence, la machine a ainsi accueilli la digne suite du jeu paru sur le Cube de salon. Comprenez qu’il ne s’agissait pas d’une adaptation au rabais mais d’un titre qui tirait parti du gyroscope de la machine pour pallier alors l’absence de second stick analogique (en standard) et en mettait plein les yeux grâce à son rendu en 3D stéréoscopique. Comme pour la plupart des jeux de Nintendo, notez que ce remaster de Luigi’s Mansion 2 HD a pu être testé grâce à une version physique achetée le jour de sa sortie. À deux semaines de la rentrée, il faut croire que je n’étais pas trop pressé de le faire passer sur le grill ! Si la Switch a accueilli en 2019 Luigi Mansion’s 3, Nintendo n’a aucun scrupule à ressortir le second volet d’un tiroir poussiéreux afin de le porter douze ans plus tard sur sa portable de salon. Un remaster et ça repart ?

Vaincu à la fin du premier volet, le Roi Boo revanchard brise la Lune Noire. Un acte loin d’être anodin, car cet « astre » apaisait les revenants qui vivaient en harmonie avec le professeur Karl Tastroff. L’invasion ectoplasmique repartant de plus belle dans la Vallée des Ombres, le savant fou refait appel à son chasseur de fantômes préféré pour calmer les ardeurs des esprits frappeurs. Luigi reprend alors du service armé cette fois d’un Ectoblast 5000, un nouveau modèle d’aspirateur à fantômes et d’une lampe torche multifonction. À l’instar des autres jeux basés sur la franchise, il s’agit d’un jeu d’aventure doté d’une vue à la troisième personne, praticable uniquement en solo (hélas) et qui lorgne résolument du côté de l’action. Bien décidés à ne pas se laisser aspirer par le premier appareil électroménager portatif venu les fantômes se montrent toujours combattifs. Ils usent d’artifices (lunettes de soleil, objets destinés à occulter la lumière…) et il faut attendre le bon moment, lorsqu’ils attaquent pour les éblouir et les aspirer. Si les fantômes verts sont les plus répandus et les moins coriaces, d’autres catégories d’ectoplasmes hantent les lieux. Pêle-mêle on trouve les spectres rouges des costauds qui aiment taper du poing, les bleus se dissimulent dans le mobilier afin d’attaquer quand on a le dos tourné, les violets se transforment en flaque et peuvent absorber notre héros, quant aux jaunes ils projettent des flaques de gélatine particulièrement glissantes ! Ces dernières s’avèrent détestables lorsque l’on tente de capturer d’autres ectoplasmes ! En sus des fantômes de base, on doit survivre aux attaques de spectres spéciaux, de boss et aussi celles d’un bestiaire constitué d’araignées, de corbeaux, de chauve-souris et de plantes carnivores particulièrement voraces. Un vrai survival horror ! Si l’on dégotait assez facilement des cœurs dans Luigi’s Mansion premier du nom, ce second épisode s’avère moins généreux – il me semble – en cash comme en items régénérateurs. Comble du sadisme, faute de point de contrôle (checkpoint) le jeu n’hésite pas à nous faire recommencer une mission depuis le début du niveau. Vraiment frustrant de devoir tout se retaper après s’être mangé une mandale venue d’outre-tombe !

Lors de cette chasse aux fantômes, on crapahute à travers de nouvelles « structures » et de nouveaux lieux disséminés dans la Vallée des Ombres. L’exploration reste une composante essentielle du jeu. Et on doit parfois se creuser la tête pour s’échapper de certaines pièces ou évoluer vers d’autres étages, soit en éliminant tous les spectres dissimulés dans le décor ou en venant à bout de casse-tête finalement pas bien retors. Bloqué ? La minimap autrefois affichée sur l’écran du bas de la 3DS, campe désormais un coin de l’écran. Pratique, elle affiche les pièces qui possèdent des points d’intérêts, les portes ouvertes et fermées comme les issues sournoisement dissimulés par les « boo ». Il suffit alors d’utiliser la lampe à rayon ultra-violets afin de révéler des objets/mobiliers éthérés ou activer un mécanisme pour faire apparaître un passage et poursuivre l’aventure. Gare ! Les fantômes sont bien décidés à mettre des bâtons dans les roues de notre pauvre Luigi et n’hésitent pas à lui tendre des guet-apens : les fourbes ! Si le jeu n’offre pas de checkpoint en cours de mission, il consigne heureusement la progression entre les niveaux déjà effectués.

Testé sur la Nintendo Switch OLED, cette version HD de Luigi’s Mansion 2 s’est révélée être aussi jouable en mode portable qu’en mode docké une fois connecté au téléviseur. Le jeu remasterisé est évidemment bien plus joli qu’il ne l’était en 2012 sur 3DS, un régal pour les yeux ! Oublié l’aliasing, les textures cracra et les modèles avares en polygones d’antan ! Ce remaster réalisé par l’équipe (Tantalus Media) qui avait la charge du lifting de Skyward Sword sur Switch fait honneur à la seconde aventure du plombier moustachu ! Le rendu visuel est plus net, les modèles et environnements plus détaillés et l’on apprécie de faire souvent face à de nombreux spectres translucides sans voir l’animation mollir pour autant lors des affrontements les plus intenses. Plus joli, le jeu est également plus maniable. Ainsi les gâchettes supplémentaires (ou plutôt les boutons latéraux) sur les joycons de la Switch permettent de garder la torche et la lampe à rayon X à portée de main tout en contrôlant la visée grâce au stick analogique droit. Nostalgiques de la version 3DS rassurez-vous, la visée au gyroscope peut être activée aussi bien en mode portable et même lorsque les joycons sont détachés. Si les thèmes musicaux de Luigi Mansion sont restés à jamais gravés dans ma mémoire, difficile d’en dire autant des musiques de ce second volet. Cependant les thèmes sinistres collent bien à l’action, et les ziks jouent parfois en sourdine lorsque l’on s’aventure dans une zone glauque plongée dans l’obscurité. Les effets sonores étant très soignés on a souvent le trouillomètre à zéro ! Les différents types de fantômes et bestioles émettent des sons caractéristiques et on avance avec la peur au ventre dans des labyrinthes lugubres ambiancés par des effets sonores sinistres à souhait. Intégralement en français dans le texte, le jeu ne propose pas de doublages dans la langue de Molière. Cependant c’est un plaisir d’entendre de nouveau la voix de Charles Martinet dans le rôle d’un Luigi complètement flippé.