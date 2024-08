Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira le 9 décembre 2024. Version PS5 confirmée pour 2025

L’Opening Night Live de la Gamescom vient de se terminer et on a pu voir une nouvelle vidéo et avoir enfin la ou plutôt les dates de sortie du futur Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Notre bon vieux Indy va enfin faire son grand retour en jeu vidéo après son dernier volet cinématographique. Et une fois encore, les développeurs ont opté pour une histoire inédite et non une simple adaptation d’un des films.

L’Opening Night Live de la Gamescom a été l’occasion pour Bethesda Softworks de montrer la toute dernière vidéo que vous pouvez regarder ci-dessous et dévoiler les dates de sortie du jeu.

Ainsi, les joueurs sur XSX/S et PC pourront se lancer dans l’aventure dès le 9 décembre 2024. Le jeu sera en outre disponible aux abonnés Xbox Game Pass dès sa sortie. L’autre nouvelle, à moitié surprenante, est la confirmation d’une version PS5. Les fans de la console de Sony devront toutefois attendre quelques mois supplémentaires puisque le jeu est prévu au printemps 2025 sur PS5.

Les précommandes sont d’ores et déjà lancées. Pour celles et ceux qui précommanderont, vous aurez droit aux bonus in-game suivants :

Pack La Dernière Croisade Tenue de voyage Fouet de cirque



Pour la sortie, Bethesda Softworks a prévu plusieurs éditions dont voici les contenus :

ÉDITION STANDARD

Jeu de base Indiana Jones et le Cercle Ancien (numérique ou physique)

ÉDITION PREMIUM

Jeu de base (numérique ou physique)

Jusqu’à 3 jours en accès anticipé

DLC narratif L’Ordre des Géants™ (à sa sortie)

Artbook numérique

Tenue du Temple maudit™

Pack La Dernière Croisade Tenue de voyage Fouet de cirque



PASSAGE À L’ÉDITION PREMIUM (jeu de base vendu séparément)

Jusqu’à 3 jours en accès anticipé

DLC narratif L’Ordre des Géants™ (à sa sortie)

Artbook numérique

Tenue du Temple maudit™

Pack La Dernière Croisade Tenue de voyage Fouet de cirque



ÉDITION COLLECTOR

Jeu de base

Globe Cercle Ancien de 28 cm à compartiment caché

Jusqu’à 3 jours en accès anticipé

Réplique de la relique Faiseur du tout avec code de jeu (jeu de base)

Étui SteelBook® géant

Nouveau journal d’aventure

DLC narratif L’Ordre des Géants™ (à sa sortie)

Artbook numérique

Tenue du Temple maudit

Pack La Dernière Croisade Tenue de voyage Fouet de cirque



Indiana Jones et le Cercle Ancien est prévu sur XSX/S et PC pour le 9 décembre 2024. La version PS5 sortira au printemps 2025.