Manchester United FC resigne avec Konami

Déjà présent sur eFootball depuis un moment, la célèbre équipe anglaise a décidé de reconduire le partenariat qui le lie à Konami.

Konami annonce avoir prolongé le partenariat qui les liaient au club anglais Manchester United FC. Avec cet accord, Konami va continuer à intégrer les éléments de l’équipe anglaise de football dans sa simulation footballistique eFootball. L’éditeur aura ainsi droit aux joueurs, à l’usage de la marque et de l’imagerie du club pour une reproduction le plus fidèle possible dans le jeu. Cette prolongation fait suite à un partenariat identique qui datait de 2019.

Pour fêter cet accord, Konami propose jusqu’au 29 août prochain une carte En Vedette Bruno Fernandes gratuite. Vous pourrez tenter également de remporter trois cartes de joueurs de Manchester United FC ainsi que de participer à un défi thématique avec pour récompense finale la carte légendaire Epique Paul Scholes.

eFootball 2024 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, iOS et Android.