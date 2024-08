2K annonce le développement d’un nouvel épisode de la saga Mafia

Après avoir proposé les remasters des trois premiers volets de la série Mafia, 2K préparent un opus inédit qui nous renverra aux origines.

2K et son équipe Hangar 13 développent actuellement un nouveau opus à la saga Mafia prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2025. Prénommé Mafia The Old Country, ce nouvel épisode va retourner aux origines de la Mafia. Le jeu va ainsi quitter le Chicago du premier volet, la ville fictive Empire Bay inspirée par New York et San Francisco du second et la ville fictive New Bordeaux inspirée par La Nouvelle-Orléans du troisième pour nous entraîner dans les bas-fonds de la Sicile des années 1900.

Mafia The Old Country sera l’occasion de découvrir une histoire inédite et découvrir les origines du crime organisé italien. A vous de survivre dans ce monde impitoyable avec une action annoncée comme réaliste et authentique. Il va falloir toutefois patienter jusqu’en décembre prochain pour en savoir et surtout en voir plus. Patience donc. En attendant, voici déjà ci-dessous la toute première vidéo et quelques images.

Mafia The Old Country est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2025.