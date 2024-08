La Gamescom 2024 bien de débuter et les annonces pleuvent déjà. Les fans de looter/shooter vont avoir de quoi faire avec le futur Borderlands 4.

2K et Gearbox Software confirment le développement de Borderlands 4 sur PS5, XSX/S et PC avec un petit teaser vidéo. Etant donné le statut de simple titre annoncé, il va falloir patienter encore de longs mois avant de voir quoique ce soit. Tout juste sait-on que ce quatrième opus de la saga principale – sur les 7 en tout – sera toujours un looter/shooter où vous allez incarner une fois encore un chasseur de trésor sur une toute nouvelle planète. Avec plus de 87 millions d’exemplaires vendus à ce jour, la franchise a forcément une communauté dans l’expectative. Un projet à suivre donc…

Borderlands 4 est prévu sur PS5, XSX/S et PC à une date non encore communiquée.