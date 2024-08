8 Go dans votre PS5 avec le SSD Western Digital WD_Black SN850P

BLOC INFO Constructeur Western Digital Type Stockage SSD ACHETEZ SUR Western Digital

Vous qui n’avez jamais assez d’espace de stockage sur votre PlayStation 5, Western Digital a une solution … malheureusement au prix fort.

Parmi les premiers fabricants à proposer des SSD compatibles PS5, Western Digital annonce la sortie d’une version de 8 To pour son SSD WD_Black SN 850P sous licence PlayStation. 8 To est la taille maximale que gère la PS5 sur son port M.2 interne. C’est donc ainsi près de 200 jeux – ou moins si vous installez des superproductions comme les Call of Duty – que vous pourrez stocker sur votre PS5 sans devoir faire le ménage régulièrement.

Le SSD WD_Black SN850P s’installe directement sur le port M.2 interne de la PS5 assez facilement. Il est doté d’un dissipateur thermique optimisé et intégré qui rentre parfaitement dans l’emplacement M.2 de la console. Autant dire que son installation et son utilisation sont grandement facilités. Il répond évidemment aux exigences de la console avec un débit maximal de 7200 Mo/s en lecture – bien au-delà des 5500 Mo/s requise par la PS5 – et son interface PCIe Gen4 x4. Compte tenu des caractéristiques, ce SSD est également compatible avec un ordinateur PC avec port M.2 2280. Il faudra juste vérifier que son épaisseur rentre sur le port M.2 de votre machine puisque bien souvent les cartes mères PC intègrent d’origine un dissipateur thermique.

Evidemment le seul hic à ce SSD véloce c’est son prix. Si les SSD de 512 Go, 1 To et 2 To sont désormais à des prix acceptables pour les budgets de gamer, cette version 8 To coûte un bras à un prix public annoncé dans les 840€. A réserver donc aux plus fortunés d’entre vous en attendant que le prix des SSD de grande capacité ne finisse par baisser.

Le WD_Black SN850P est disponible dès à présent sur le site officiel de Western Digital.