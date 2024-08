Admirez les pouvoirs de Doom dans la nouvelle vidéo de Sonic X Shadow Generations

La franchise Sonic n’en finit pas de rapporter à son éditeur Sega. Dans les prochaines semaines, les fans vont pouvoir un nouveau titre. Nouvelle vidéo et nouvelles à découvrir ci-dessous.

Comprenant à la fois une remaster de Sonic Generations et un nouveau titre mettant en scène Shadow (d’où le Shadow Generations dans le titre), les fans de plateforme vont pouvoir s’en donner à coeur joie quelle que soit la machine possédé. On aurait donc toujours à ce mélange 2D/3D avec des niveaux plus ou moins inspirés par d’anciens titres de la saga comme Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog ou le bon vieux Sonic The Hedgehog.

La vidéo présentée lors de la Gamescom 2024 permet de découvrir les pouvoirs Doom de Shadow. Il peut ainsi surfer sur l’eau ou survoler des obstacles. Il est capable également de figer des objets et accéder à des chemins différents.

Il est d’ores et déjà possible de précommander le jeu sur le site officiel et ainsi obtenir un bonus in-game sous la forme d’une apparence iconique pour Sonic moderne d’après Sonic Adventure. Si vous optez pour l’édition physique Day One, vous obtiendra en plus le journal de Gerald Robotnik, un carnet de 28 pages avec divers réflexions et croquis sur la création de Shadow et de la station spatiale Ark. A noter que toute précommande physique donne droit à une jaquette réversible avec l’illustration japonaise du jeu.

Sonic X Shadow Generations sortira le 25 octobre 2025 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.