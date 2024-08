Secret Level – Une série inspirée par d’illustres jeux vidéo bientôt sur Amazon Prime Video

Le jeu vidéo a mis du temps à se faire une place dans les mœurs, surtout pour un vétéran comme moi. Aujourd’hui, il occupe une place centrale dans l’univers des loisirs et inspire de nombreux créateurs.

Après avoir subi moqueries, incompréhensions et critiques pendant des décennies pour avoir travaillé, et continuer de travailler, dans le domaine du jeu vidéo, je ne peux que me réjouir de son intégration dans les habitudes de tous. Le jeu vidéo est désormais largement accepté, que ce soit par les jeunes ou les plus âgés. Sa culture, autrefois marginale, commence à être reconnue et intégrée dans d’autres secteurs du divertissement. De nombreux créateurs actuels ont grandi en jouant, ce qui renforce cette tendance. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de justifier mon métier.

Il n’est donc pas surprenant de voir de plus en plus de films et de séries inspirés par des jeux vidéo. Le dernier exemple en date est Secret Level, une série d’anthologie prévue pour être diffusée sur Amazon Prime Video à partir du 10 décembre 2024. Composée de 15 épisodes, cette série plonge dans les univers de grandes franchises du jeu vidéo. Vous y trouverez des épisodes inspirés par des titres emblématiques tels que Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World Aeternum, Pac-Man, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds 2, Unreal Tournament, Warhammer 40000 et plusieurs titres de PlayStation Studios, dont God of War et Ghost of Tsushima (on aperçoit d’ailleurs Kratos et Jin Sakai dans le teaser ci-dessous). Chaque épisode a été réalisé en collaboration avec les éditeurs et développeurs des jeux concernés, garantissant ainsi un respect fidèle de leurs univers.

Le concept est particulièrement séduisant pour le gamer que je suis, d’autant plus que la production est assurée par le studio Blur, réputé pour créer les plus belles cinématiques de jeux vidéo depuis près de 30 ans. De plus, la qualité des épisodes semble prometteuse avec Tim Miller (Deadpool) et David Wilson à la réalisation, duo déjà à l’origine de la série animée d’anthologie Love, Death & Robots pour Netflix.

Je vous invite à découvrir la première bande-annonce de cette série qui ravira sans aucun doute les amateurs de jeux vidéo. Rendez-vous le 10 décembre prochain sur Amazon Prime Video pour découvrir la série.