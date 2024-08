EA et Bioware détaille les caractéristiques de la version PC de Dragon Age The Veilguard

Le nouvel épisode de la saga Dragon Age est attendu au tournant par les fans. Bioware donne quelques détails de la version PC.

Si les versions PS5 et XSX/S ne devraient pas réserver énormément de surprises techniques, la version PC comme à son habitude se doit de proposer moult options pour satisfaire le nombre incalculable de configurations PC.

Pour Dragon Age The Veilguard, Bioware a donc prévu de nombreuses options. Ainsi, l’équipe a énormément travaillé sur les contrôles aussi bien avec le couple clavier/souris qu’avec une manette. Le jeu va gérer la majorité des pads Xbox et Bluetooth mais aussi le DualSense de la PS5 avec ses caractéristiques propres telles que le retour haptique. Les contrôles sont personnalisables et vous pourrez même créer des réglages pour chaque classe de personnage.

Le jeu va évidemment gérer les écrans ultra-large 21/9ème. Non seulement vous pourrez pleinement profiter de la largeur de vos écrans dans ce cas précis mais les cinématiques qui ont des barres noires sur un écran 16/ème traditionnel s’afficheront sur tout l’écran sur les écrans 21/9ème. Quelle que soit la taille de votre écran, vous pourrez modifier votre champ de vision.

Côté graphique, Dragon Age The Veilguard sera compatible HDR et présentera une option de framerate illimité. Evidemment le jeu regorge de réglages graphiques en tous genres afin que vous puissiez l’ajuster à votre configuration comme le VSync, les options d’upscaling comme le DLSS3, le FSR 2.2 ou le XeSS) ou encore les fonctionnalités comme le Nvidia Reflex, le DLSS3 Frame Generation ou encore les options de ray tracing.

Et cerise sur le gâteau, Dragon Age The Veilguard sera complètement compatible avec Steam et permet de profiter des caractéristiques de la plateforme de Valve. Non content d’être compatible avec le Steam Deck, le jeu profitera de fonctionnalités de Steam comme la sauvegarde sur le cloud ou le remote play.

Dragon Age The Veilguard est prévu sur PS5, XSX/S et PC.