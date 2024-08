GeForce Now – Pas moins de 25 nouveaux titres ajoutés cette semaine

Très régulièrement Nvidia annonce l’arrivée de nouveaux titres sur son service de cloud gaming GeForce Now. Pour cette semaine, ils mettent le paquet.

Pour cette semaine, Nvidia va ajouter quelques 25 jeux sur leur service GeForce Now accessibles pour tous ses abonnés.

Petit à petit, les éditeurs suivent et rendent disponibles leurs titres sur le GeForce Now de Nvidia. Pour rappel, contrairement à feu Stadia, vous n’achetez pas vos jeux sur GeForce Now mais sur les stores PC habituels comme Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, EA Origin ou encore GOG que vous devrez connecter à GeForce Now. Et ensuite, si le jeu est intégré au service, vous pourrez y jouer en streaming sur n’importe quel PC, Mac, iPhone, Android et même certains téléviseurs. A l’heure actuelle, GeForce Now gère plus de 1500 jeux.

Bref, si le débit de votre connexion internet suit, vous pouvez profiter d’excellents titres PC et de superproductions à un visuel de qualité grâce à des cartes graphiques Nvidia RTX. L’abonnement Ultime permet même de profiter d’un stream 4K avec ray tracing permise par des cartes graphiques Nvidia RTX 4080. Un compte gratuit permet déjà de tester le service si vous avez envie d’y jeter un coup d’oeil.