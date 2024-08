Découvrez nos vidéos de gameplay de Tiebreak jusqu’en 4K HDR

TopSpin 2K25 a un concurrent sérieux avec le Tiebreak de Nacon et Big Ant Studios. Je vous propose de le découvrir à travers six vidéos de gameplay de notre cru.

Comme d’habitude, j’ai capturé en découvrant le jeu au fur et à mesure et donc en m’améliorant au fil des vidéos :p. Tiebreak a un excellent potentiel avec une réalisme mieux réussi que son concurrent TopSpin. Les joueuses et les joueurs pro sont plus nombreux et plus réalistes. Les animations sont aussi nettement plus crédibles. On reconnaît les gestes des joueuses et des joueurs dans l’ensemble. De même la vitesse et les trajectoires de la balle sont plus réalistes à mon sens – étant moi-même un joueur de bon niveau je peux en témoigner. Le jeu est également plus riche que son concurrent en contenus avec un mode carrière qui semble plus intéressant à parcourir. Par contre le jeu n’est pas exempt de défauts qu’il faudra que l’équipe corrige que ce soit sur le gameplay, sur l’IA parfois aux fraises ou certains aspects tennistiques notamment tactiques. Mais je reviendrais dans tout cela sur le test à venir prochainement.

Les vidéos que vous pouvez trouver ci-dessous permettent de découvrir des matchs complets entre :

Alcaraz vs Federer

Nadal vs Sinner

Swiatek vs Osaka

Raducanu vs Garcia

Par ailleurs, je vous propose également une vidéo montrant le tutorial dans son intégralité – tutorial où manque divers éléments expliquant correctement le gameplay à mon avis. Une autre vidéo permet de découvrir le début du mode carrière avec ses cinématiques, son interface et un match.

Tiebreak Official Game of the ATP and WTA est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il sortira ultérieurement sur Switch.