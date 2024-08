Bioware montre du gameplay de son Dragon Age The Veilguard

Le dernier volet de la saga action/RPG Dragon Age se profile à l’horizon et pour mieux convaincre, Bioware montre du gameplay.

Prévu pour fin octobre prochain, Dragon Age The Veilguard semble prometteur avec un gameplay plus modernisé avec de l’action plus punchy que ses prédécesseurs. Les puristes pourraient sans doute tiquer mais il faut bien mettre au goût du jour une saga vieillissante qui a souffert d’un développement chaotique d’où la durée incongrue de tout le processus créatif.

La vidéo ci-dessous permet de voir un peu l’interface et le gameplay de Dragon Age The Veilguard et franchement il n’est pas pour me déplaire tant cela semble s’apparente à un hack’n slash avec évidemment tout l’aspect RPG et le côté narratif propre à la saga. Espérons que le jeu tienne toutes ses promesses.

Récemment, Bioware avait également fait un point concernant la version PC qui va bénéficier évidemment d’une flopée d’options possibles pour satisfaire un maximum de configurations PC; Ainsi, outre la compatibilité Steam Deck, DualSense ou les pads Xbox, le jeu va prendre en charge nombre de fonctionnalités. On peut ainsi citer pêle-mêle :

Prise en charge du HDR

Prise en charge des technologies d’upscaling : Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2.2, Intel XeSS

Prise en charge du Vysync

Prise en charge du Nvidia Reflex

Prise en charge des écrans ultra-larges 21:9

Prise en charge du RTX sur les cartes graphiques Nvidia compatibles

Et évidemment tout cela avec divers paramètres ajustables pour que le jeu fonctionne au mieux sur votre machine. Pour plus de détails reportez-vous à notre précédente news.

Dragon Age The Veilguard sortira le 31 octobre prochain sur PS5, XSX/S et PC.