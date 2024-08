Découvrez le prologue de Star Wars Outlaws jusqu’en 4K HDR

Le Star Wars d’Ubisoft et de Massive Entertainment, les créateurs des The Division, arrive très bientôt. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil.

Cette superproduction par les créateurs des deux The Division a de quoi séduire sur le papier. Avec une histoire et une protagoniste inédits, une réalisation qui promet, Star Wars Outlaws pourrait sans doute en séduire plus d’un(e). On vous en reparlera plus en détail sur le test sur lequel travaille Olivier-Brice.

Je vous propose donc de regarder tranquillement l’intégralité du prologue de Star Wars Outlaws jusqu’en 4K HDR si vous avez l’écran compatible. Ces vidéos ont été capturé sur les versions PS5 et PC. Pour cette dernière, il tourne avec les réglages graphiques au maximum et avec le Nvidia DLSS.

Star Wars Outlaws sera disponible sur PS5, XSX/S et PC à partir du 30 août 2024.