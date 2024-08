AVerMedia annonce un nouveau système de capture pour consoles portables

BLOC INFO Constructeur AVerMedia Type Boîtier/dock de capture ACHETEZ SUR AMAZON

AVerMedia et Elgato se tirent la bourre dans le domaine des accessoires pour les youtubers et streamers gaming. Mais cette fois-ci, le constructeur taïwanais innove avec son dernier produit.

La capture vidéo n’est pas une innovation en soi. AVerMedia le sait bien. Toutefois, concevoir un produit destiné à un marché jusque là pas vraiment adressé est sans doute une bonne idée. En effet avec leur nouveau système de capture X »TRA GO GC 515, AVerMedia focalise son attention sur les consoles portables que ce soit la Nintendo Switch ou les nouveaux portables gaming PC comme le Steam Deck, le ROG Ally ou encore le Lenovo Legion.

Se présentant sous la forme d’un dock, le X’TRA GO GC 515 est en fait un système de capture vidéo complet et indépendant. Vous pourrez ainsi enregistrer des vidéos jusqu’à 4K30 ou 1080p120 d’un simple clic sur une carte SD. Nul besoin d’avoir un PC dédié à la capture donc. Cette indépendance permet en outre de l’emporter partout et enregistrer tout ce que vous voulez.

Avec une connectivité USB-C DP, ce dock capture vidéo est compatible avec de nombreuses machines. outre les consoles citées plus haut, il peut également fonctionner avec des tablettes ou encore des smartphones ayant une sortie vidéo via leur port USB-C – les iPhone et iPad récents sont donc compatibles à priori.

Le boîtier présente également une sortie HDMI 4K60 permettant donc d’apprécier le contenu sur un autre écran. Deux ports USB type A permettent d’utiliser un clavier, une souris ou encore un microphone USB. Une prise mini-jack 3,5 mm est également disponible si vous voulez entendre ce que vous capturez. A noter qu’un port USB-C est destiné au streaming. Un switch permet de basculer le X’TRA GO GC 515 du mode dock de capture indépendant en boîtier de capture envoyant le signal vidéo sur un PC de capture.

La solution semble donc particulièrement séduisante même si je regrette personnellement qu’AVerMedia n’ait pas poussé les capacités jusqu’au bout en proposant les captures vidéos en 4K60.

