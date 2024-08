Le remake de Little Big Adventure se montre avec une vidéo de gameplay

L’équipe de Frédérick Raynal travaille depuis un moment sur le remake d’un de leurs vieux classiques. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil.

Microids et le Studio [2.21] présentent donc une toute nouvelle vidéo montrant le gameplay du remake de Little Big Adventure sorti en 1994 nommé Little Big Adventure Twinsen’s Quest. Prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC, ce remake reprend le concept d’origine mais avec une réalisation modernisée et une certaine restructuration compte tenu d’une taille plus importante des niveaux qu’il a fallu réagencer.

Dans ce jeu, vous allez incarner Twinsen. Recherché par les sbires du Dr Funfrock, vous allez devoir parcourir les îles à la recherche des rebelles. Ceux-ci ont décidé de combattre les clones, invention du Dr Funfrock. Pour cela, il faudra non seulement user de ses méninges pour réussir à résoudre diverses énigmes et puzzles mais aussi vous défaire d’ennemis grâce à une curieuse balle magique.

Microids a prévu pour les collectionneurs une édition limitée qui comprendra :

Le jeu complet Little Big Adventure – Twinsen’s Quest

Une tenue exclusive en jeu pour Twinsen

en jeu pour Twinsen La bande son en format numérique

Un artbook digital

Un lenticulaire 3D

Little Big Adventure Twinsen’s Quest est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour cet automne 2024.