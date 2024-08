PlayStation Plus – Les jeux gratuits de septembre 2024

La rentrée arrive à grands pas et Sony va proposer son habituel trio de jeux gratuits à télécharger pour tous ses abonnés PlayStation Plus.

Pour ce mois de septembre 2024, Sony a prévu un titre inédit disponible dès le lancement et deux autres jeux d’excellente facture. Les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium pourront télécharger dès le mardi 3 septembre prochain les jeux suivants :

Harry Potter Quidditch Champions (PS5, PS4)

MLB The Show 24

Little Nightmares II

Ces trois jeux seront disponibles jusqu’au 30 septembre prochain.

Il vous reste encore quelques jours pour récupérer les jeux du mois d’août que sont Lego Star Wars The Skywalker Saga, Five Nights at Freddy’s Security Breach et Ender Lilies Quietus of the Knights.