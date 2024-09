Hitman 3 VR Reloaded est disponible sur Meta Quest 3

Que diriez-vous d’être totalement immergé dans l’univers de l’Agent 47? C’est ce que propose le récent Hitman 3 VR Reloaded.

Pour une immersion totale, rien ne vaut la réalité virtuelle. Dans le domaine, on a découvert divers titres inspirés par des univers de jeux sur des plateformes plus traditionnelles. La saga Hitman fait donc désormais partie des jeux à proposer un titre VR. Disponible dès à présent sur Meta Quest 3, Hitman 3 VR Reloaded va permettre une aventure inédite.

Cet opus VR bénéficie évidemment de ses spécificités. Ainsi, il sera possible d’utiliser deux objets simultanément une dans chaque main pour plus de réalisme. Evidemment, l’interface a été entièrement repensé pour des contrôles plus intuitives de l’Agent 47 dans ce contexte VR. Et pour se distinguer des autres titres de la saga ainsi que pour tourner correctement sur un Meta Quest 3, la direction artistique a été revu avec un nouveau style graphique que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Hitman 3 VR Reloaded est disponible dès à présent sur Meta Quest 3.