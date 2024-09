L’Atari 7800 va revenir avec une nouvelle réplique

Pour les nostalgiques, voici donc annoncé le retour d’une console historique d’Atari finalement peu connu, l’Atari 7800.

Plaion et Atari annoncent la sortie fin novembre prochain de l’Atari 7800+, une recréation modernisée de la console d’Atari sortie en 1986. Pour ce nouvel opus, Atari a décidé d’évidemment garder le look général de la console d’origine en y apportant quelques modifications. Ainsi, la console est 20% plus petite que la version originelle. Par ailleurs, gardant la compatibilité avec les cartouches de jeux Atari VCS 2600 et Atari 7800, le port cartouche a été légèrement revu pour faciliter l’usage. Evidemment histoire de pouvoir être facilement utilisé sur les écrans modernes, l’Atari 7800+ dispose d’une sortie HDMI. Elle sera alimentée par une simple prise USB-C. La console sera fournie avec un joystick CX78+. Il sera tout à fait possible d’utiliser les autres joysticks déjà sortis comme le CX40+ ou le CX30+. La console sera accompagnée d’un jeu, Bentley Bear’s Crystal Quest.

Atari compte proposer cinq titres pour l’Atari 7800+ le jour de lancement :

Asteroids Deluxe : des débris flottants provenant d’astéroïdes explosés rebondissent sur la coque de votre vaisseau spatial. Les météores activent des capteurs de proximité alors que vous foncez vers une fin inévitable. Détruisez un immense champ d’astéroïdes avec votre canon à photons pour sauver votre vaisseau, et votre vie !

Atari proposera également quatre nouveaux jeux Atari 2600+ compatibles avec l’Atari 7800+ à savoir :

Caverns Of Mars : en 4014, la Terre et Mars sont engagées dans une guerre brutale. Les Martiens ont élaboré une stratégie pour mettre fin au conflit en détruisant la planète Terra IV de la Terre. Pour saboter ce plan, vous devez habilement piloter votre vaisseau spatial HELICON X à travers les catacombes, activer les NegaBombs et remonter à la surface !

L’Atari 7800+ sortira le 29 novembre 2024 pour environ 120€.