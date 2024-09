Découvrez les premiers niveaux d’Astro Bot jusqu’en 4K HDR

La nouvelle mascotte de Sony arrive bientôt pour de nouvelles aventures. Que diriez-vous d’y jeter un premier coup d’oeil.

Après avoir été le héros de titres sur PS VR et d’une démo gratuite sur toutes les PS5, Astro Bot a enfin droit à un titre complet sur PS5. Attachant, mignon, plein d’humour et de clins d’oeil, ce nouveau titre est sans conteste un vent de fraîcheur et risque probablement d’être l’un des titres marquants de cette année 2024. On en viendrait à se demander pourquoi Sony a mis autant de temps à se décider sur des titres Astro Bot. Et vu la qualité du jeu, on espère d’ores et déjà que la Team Asobi n’en reste pas là.

Je vous propose donc de découvrir les premiers niveaux capturés par nos soins en 4K HDR sur PS5. Vous pourrez ainsi découvrir un gameplay solide avec une gestion toujours aussi futée des capacités du DualSense de la PS5 le tout servi par une réalisation soignée avec une animation à 60FPS sans faille. Je reviendrais plus en détail lors du test mais si vous aviez aimé la démo incluse dans toute PS5, je peux d’ores et déjà vous dire que vous pouvez le commander les yeux fermés.

Astro Bot sera disponible sur PS5 à partir du 6 septembre 2024.