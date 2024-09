Konami sort une compilation Castlevania à la surprise générale

Si vous aimez les metroidvania quoi de mieux que de (re)découvrir trois volets d’une des sagas à l’origine de ce genre particulier et si populaire.

Konami a donc sorti une nouvelle compilation Castlevania nommée Castlevania Dominus Collection. Celle-ci comprend trois titres que sont :

Castlevania Dawn of Sorrow

Castlevania Portrait of Ruin

Castlevania Order of Ecclesia

Konami a également intégré à cette compilation Haunted Castle, la version arcade de Castlevania et Haunted Castle Revisited, une version retravaillée du même titre. La version originel

Les joueurs sur feu la Nintendo DS ont peut-être un bon souvenir de ces trois titres sortis sur leur console entre 2005 et 2008.

Comme bien souvent pour des titres rétro, on aura droit à quelques fonctionnalités inédites à l’époque comme la possibilité de faire un retour en arrière, la sauvegarde rapide ou la possibilité de charger une partie à tout moment. Par ailleurs, la disposition des boutons et l’affichage du double écran originel sont entièrement personnalisables. Enfin, un mode galerie donne accès à de nombreux croquis et illustrations de développement et il sera possible d’écouter toutes les pistes musicales et même créer des playlists.

Castlevania Dominus Collection est disponible sur PS5, XSX/X, Switch et PC.