Konami va semer le chaos avec Deliver At All Costs

En attendant les remakes de MGS 3 et Silent Hill 2, Konami s’échauffe en éditant des titres. Après le beau shoot’em up Cygni All Guns Blazing, c’est au tour de ce Deliver At All Costs déjanté.

Pour Deliver At All Costs, Konami s’est associé avec le studio suédois Far Out Games pour un jeu d’action plutôt délirant. Imaginez un GTA-like mélangé à du Crazy Taxi et avec un maximum de destruction et vous aurez une petite idée de ce que réserve ce titre.

Deliver At All Costs nous embarque dans un univers inspiré par les années 50. Le joueur que vous êtes y incarne un certain Winston Gree, livreur de profession. Vous aurez à remplir nombre de missions de livraisons parfois étranges mais toujours dangereuses à bord de divers véhicules. Etant donné que la livraison prime avant tout, il y a fort à parier que vous finirez par détruire bien des éléments de l’environnement semi-ouvert. Evidemment ce côté fonceur a des conséquences car la population risque de mal réagir à votre chaos.

Faites-vous une idée avec la vidéo et la galerie d’images ci-dessous.

Deliver At All Costs est prévu sur PS5, XSX/S et PC à une date non encore communiquée.