Microids annonce une méga-compilation Astérix & Obélix

Pour les fêtes de fin d’année, Microids a décidé de proposer une compilation collector pour les fans de nos chers amis gaulois.

Pour les gros collectionneurs et ceux qui ont raté les divers titres proposés par Microids ces derniers années autour de la licence Astérix & Obélix, l’éditeur français va donc proposer une grosse compilation exclusivement sur PS5 et Nintendo Switch.

Nommée Astérix Maxi Collection Platinum Edition, cette compilation regroupe les titres suivants :

Astérix et Obélix – Baffez-les Tous ! : Incarnez Astérix et Obélix et traversez les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands.

: Incarnez Astérix et Obélix et traversez les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands. Astérix et Obélix – Baffez-les tous ! 2 : Cet opus rend la bagarre plus explosive encore avec plus d’ennemis et de Boss, mais aussi de nombreuses nouveautés et améliorations de gameplay. Outre leurs coups spécifiques qu’ils peuvent «charger» et des combats plus dynamiques, plus riches et plus fluides, Astérix et Obélix bénéficient aussi d’un mode Furie et d’une attaque Ultimate dévastatrice.

: Cet opus rend la bagarre plus explosive encore avec plus d’ennemis et de Boss, mais aussi de nombreuses nouveautés et améliorations de gameplay. Outre leurs coups spécifiques qu’ils peuvent «charger» et des combats plus dynamiques, plus riches et plus fluides, Astérix et Obélix bénéficient aussi d’un mode Furie et d’une attaque Ultimate dévastatrice. Astérix & Obélix – XXL Romastered : Un beau jour, après une journée de chasse, Astérix et Obélix retrouvent le village en feu, pillé par les Romains. Astérix et Obélix partent alors à la rescousse des villageois, accompagnés par leur fidèle Idéfix. Au cours de leur voyage, ils visiteront la Normandie, la Grèce, l’Helvétie, l’Egypte et enfin Rome afin de sauver les villageois des griffes de l’empereur César !

: Un beau jour, après une journée de chasse, Astérix et Obélix retrouvent le village en feu, pillé par les Romains. Astérix et Obélix partent alors à la rescousse des villageois, accompagnés par leur fidèle Idéfix. Au cours de leur voyage, ils visiteront la Normandie, la Grèce, l’Helvétie, l’Egypte et enfin Rome afin de sauver les villageois des griffes de l’empereur César ! Astérix & Obélix – XXL 2 : Mais où est donc passé Panoramix ? Le druide à la longue barbe a disparu après avoir trahi les siens pour le compte de Jules César ! Branle-bas de combat au village gaulois ! Ils doivent découvrir la vérité ! Astérix & Obélix, toujours prêts à en découdre, sont envoyés par leur chef Abraracourcix en mission à Rome…

: Mais où est donc passé Panoramix ? Le druide à la longue barbe a disparu après avoir trahi les siens pour le compte de Jules César ! Branle-bas de combat au village gaulois ! Ils doivent découvrir la vérité ! Astérix & Obélix, toujours prêts à en découdre, sont envoyés par leur chef Abraracourcix en mission à Rome… Astérix & Obélix – XXL 3 : Le druide du village, Panoramix, reçoit une étrange lettre de Hella Finidrir , la grande prêtresse de Thulé ! Elle lui annonce qu’une lourde menace pèse sur son peuple et demande au druide de ressortir de sa cachette un mystérieux Menhir…

: Le druide du village, Panoramix, reçoit une étrange lettre de Hella Finidrir , la grande prêtresse de Thulé ! Elle lui annonce qu’une lourde menace pèse sur son peuple et demande au druide de ressortir de sa cachette un mystérieux Menhir… Astérix & Obélix XXXL – Le Bélier d’Hibernie : Explorez et évoluez à travers les 6 mondes de ce jeu action-aventure et utilisez les objets autour de vous pour débloquer de nouveaux passages et des bonus cachés, mais ce n’est pas tout, ils serviront aussi à envoyer valser un maximum de Romains sur votre route.

Vous aurez donc de quoi faire et bien des romains à baffer à votre guise. Outre les six jeux proposés, cette édition platinum comprend également une boîte collector premium et une figurine argentée d’Obélix et Idéfix exclusive.

Astérix Maxi Collection Platinum Edition est prévu pour le 31 octobre 2024 sur PS5 et Switch.