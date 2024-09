Ne quittez plus votre moto dans Ghostunner 2 avec le dernier DLC

Avec le tout dernier DLC, les fans de ce jeu nécessitant réflexe et dextérité vont apprécier un nouveau mode, l’Endless Moto mode.

Comme son nom l’indique, l’Endless Moto mode permet de découvrir des niveaux uniquement composés de tracés générés de manière procédurale. A vous de piloter votre bolide futuriste et tenter de progresser au mieux tout en évitant un grand nombre d’obstacles et de pièges. Le but est somme toute assez simple : survivre le plus longtemps à ces courses effrenées pour obtenir le plus grand score et classement.

Disponible pour les possesseurs du Season Pass et de l’édition Brutal, ce DLC peut être acquis indépendamment pour 8€ et comprendra également un nouveau skin pour votre moto. D’autres éléments cosmétiques seront à débloquer en progressant dans ces courses.

Ghostrunner 2 est disponible sur PS5, XSX/S et PC.