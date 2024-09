Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de septembre 2024

Septembre est déjà bien entamé et Amazon met en place les jeux à récupérer pour tous ses abonnés Prime. Et il y en a un sacré paquet.

Commençons déjà par une petite surprise à savoir la disponibilité gratuite de Lego The Hobbit à partir du 19 septembre via un code GOG. Il vient s’ajouter aux précédents titres déjà proposés gratuitement pour fêter la sortie de la seconde saison de la série Seigneur des Anneaux Les Anneaux du Pouvoir que sont Middle Earth Shadow of Mordor Game of the Year Edition, Lego The Lord of the Rings et Middle Earth Shadow of War.

Pour celles et ceux qui aiment jouer en streaming via Amazon Luna, les titres suivants vont faire partie des jeux accessibles :

Middle-Earth Shadow of War

LEGO Indiana Jones The Original Adventures

Whisker Waters

Super Meat Boy Forever

CleM

XDefiant

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

Fallout New Vegas Ultimate Edition

Fallout 3 Game of the Year Edition

Et pour finir en apothéose, Amazon propose sa liste de jeux gratuits PC à récupérer mensuelle. Cette liste comprend les titres suivants :