Razer sort deux nouveaux pads pro gaming pour Xbox et PC

Razer est spécialiste des accessoires haut de gamme y compris dans le domaine des pads. Une nouvelle version de sa Wolverine est disponible.

Razer renouvelle sa gamme Wolverine avec la Wolverine V3 Pro. Pad sans fil ciblant les progamers, la Wolverine V3 Pro garde le design général du précédent modèle et une prise en main et une disposition des sticks et des boutons familière pour les utilisateurs de pads Xbox. Cette manette intègre également 4 palettes situées à l’arrière dotées de clic de souris ainsi que de deux gâchettes supplémentaires en plus des classiques L1, R1, L2, R2. Ces gâchettes sont dotées de la technologie Razer Pro HyperTriggers. Ces gâchettes permettent une activation instantanée avec une course réduite au minimum idéale pour les FPS ou une activation progressive avec un contrôle analogique ultra-précise pour les simulations auto par exemple.

Pour éviter les effets de drift des sticks, Razer a opté pour des sticks à effet Hall. Les boutons bénéficient de switch mécaniques tandis que la croix directionnelle à 8 directions devrait répondre aux attentes des joueurs notamment de jeux de baston. Comme tout pad moderne qui se doit, il intègre également des retours haptiques.

Pour ce qui est de la communication avec le PC ou les Xbox, Razer utilise évidemment sa propre technologie HyperSpeed Wireless annoncée avec zéro latence. Il suffira de brancher le dongle sur votre PC ou votre console pour profiter de cette connexion sans fil 2,4 GHz.

Une application nommée Razer Controller App permet de faire ses propres réglages avec de nombreux paramètres tels que la sensibilité et les zones mortes des sticks et bien entendu remapper les boutons à votre guise avec la possibilité de créer des profils.

La manette Wolverine V3 Pro est fournie avec un étui de rangement avec deux capuchons de sticks de remplacement, le dongle USB et un câble de 3 mètres.

La manette Razer Wolverine V3 Pro est disponible dès à présent chez Razer et les revendeurs pour un prix qui risque d’en faire tiquer plus d’un à savoir dans les 230€.

Pour des bourses moins remplies, Razer propose la Wolverine V3 Tournament Edition. Elle reprend la majorité des caractéristiques de la Wolverine V3 Pro. La principale différence est qu’elle est filaire et proposé à un prix nettement plus abordable pour un pad progamer à savoir 120€ environ.

GALERIE RAZER WOLVERINE V3 RPO

GALERIE RAZER WOLVERINE V3 TOURNAMENT EDITION