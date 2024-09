Xbox prévoit une conférence stream pour le Tokyo Game Show

Microsoft a prévu de profiter du Tokyo Game Show 2024 pour diffuser un livestream afin de présenter divers projets.

Avec le Tokyo Game Show 2024 prévu du 26 au 29 septembre prochain, Microsoft a décidé de se rappeler au bon souvenir des pays asiatiques avec un livestream. Prévu pour le jeudi 26 septembre à midi heure française, ce livestream va permettre à la branche Xbox de présenter divers projets en préparation chez Xbox mais aussi chez Activision, Blizzard et Bethesda ainsi que chez divers éditeurs tiers dont des asiatiques. Certains des titres présentés rejoindront le Xbox Game Pass dès leur lancement.

Le livestream sera disponible sur la chaîne Youtube officielle du Tokyo Game Show mais aussi sur la chaîne Twitch Xbox France et probablement sur les chaînes Youtube Xbox.

On vous en reparlera à l’approche du livestream et on vous ajoutera dans une news les players vidéo si disponibles.

Rendez-vous donc le 26 septembre prochain pour voir ce que nous réserve Xbox.