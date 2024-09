PlayStation va fêter ses 30 ans avec du contenu et des goodies collector

Cela va faire bientôt 30 ans que la première PlayStation est apparue et a changé l’industrie du gaming. Sony va fêter cela avec ses fans.

Fin 1994, Sony lançait la toute première PlayStation au Japon. Je m’en souviens comme si c’était hier pour avoir fait partie des tous premiers à posséder la fameuse console – que j’ai toujours quelque part dans mes placards – grâce à un achat en import au prix fort. Et voilà, dans quelques semaines, cela fait exactement 30 ans que j’avais découvert les premiers titres sur la PlayStation, PSX pour les intimes et PSone pour celles et ceux qui l’ont connu ensuite. Je me souviens encore d’avoir passé des heures à écumer Ridge Racer avec le frangin. Les mois suivants le lancement au Japon j’avais pu acquérir toujours en import des titres majeurs de la console telles que l’excellent Raiden et bien entendu le tout premier Tekken.

Sony va donc fêter ce trentième anniversaire avec divers évènements dont les premiers ont été dévoilé. Indirectement, le premier évènement est le lancement d’Astro Bot sur PS5 qui est en soit non seulement l’un des meilleurs jeux de plateforme depuis un moment – hors Nintendo – mais aussi un véritable hommage à l’histoire PlayStation avec plein de clins d’oeil qui tireront des sourires aux fans de la première heure. Si vous voulez avoir un premier aperçu je vous recommande de regarder la vidéo de gameplay que nous vous avons proposé si vous ne l’avez pas déjà vu.

L’autre évènement concerne la saga Gran Turismo. Sony va ainsi proposer une expérience gratuite basée sur Gran Turismo 7. Nommé Mon Premier GT, ce titre permet de découvrir certaines des voitures, des circuits et des évènements qui rappellera des souvenirs aux fans. Il faudra attendre les fêtes de fin d’année pour découvrir ce titre sur PS5 et PS4/Pro.

Par ailleurs, en collaboration avec Sony Music et Spotify, les bandes sonores numériques de nombreux titres seront disponibles à l’écoute sur Spotify et à l’achat sur Amazon Music et Apple Music. Les jeux concernés sont :

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

Pour les collectionneurs, Sony va proposer trois goodies inspirés par le fameux quatuor de logos bien connu des fans.

Shapes of Play: Battle est un jeu de plateau dans lequel vous pouvez mettre un ami au défi d’aligner quatre formes différentes de même couleur sur le plateau pour gagner.

est un jeu de plateau dans lequel vous pouvez mettre un ami au défi d’aligner quatre formes différentes de même couleur sur le plateau pour gagner. Shapes of Play: Create est une série de blocs aimantés que vous pouvez positionner dans n’importe quelle direction pour créer des formes amusantes.

est une série de blocs aimantés que vous pouvez positionner dans n’importe quelle direction pour créer des formes amusantes. Shapes of Play: Recharge vous permet de découvrir une nouvelle façon de recharger vos batteries entre deux sessions, en particulier après un combat de boss éprouvant.

Ces produits sont déjà disponibles à la précommande sur le site officiel direct.playstation.com pour une sortie en décembre.

Sony va aussi tenter d’attirer des joueurs vers leurs abonnements PlayStation Plus en leur faisant découvrir le jeu multijoueur en ligne de manière gratuite les 21 et 22 septembre. En effet, sans abonnement PlayStation Plus, le jeu en ligne est très rarement possible. Pendant ce week-end, plusieurs tournois eSports sur divers titres comme NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8 et Guilty Gear Strive. Il sera possible de tenter de remporter un avatar spécial sur le thème du 30ème anniversaire ainsi que d’autres prix.