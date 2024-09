Découvrez le prologue de Test Drive Unlimited Solar Crown jusqu’en 4K HDR

Attendu par les fans de la franchise Test Drive, ce nouvel opus connaît un lancement anticipé chaotique qu’on espère voir corrigé rapidement.

La saga Test Drive a changé de mains au fil des années. Désormais chez Nacon, le nouvel opus a été développé par KT Racing à qui nous devons les derniers WRC avant le passage de cette franchise chez EA/Codemasters.

L’équipe s’est alors lancé dans la relance de la franchise Test Drive Unlimited dont les deux premiers volets était chez Atari et développé par Eden Games. Ce nouveau Test Drive Unlimited Solar Crown reprend le principe du racing MMO ou (MMOR) où les joueurs pourront évoluer à bord de divers bolides dans un monde ouvert en l’occurence l’île de Hong Kong reproduite à l’échelle 1/1.

La vidéo a été capturé sur la version PS5 et comme bien d’autres testeurs et de youtubers, j’ai rencontré des problèmes de connexion et de bugs m’empêchant de jouer au jeu – le jeu nécessitant une connexion internet même lorsque vous êtes en solo. En persévérant et avec un peu de chance j’ai pu terminer le prologue de ce titre. J’aurais voulu vous en montrer plus mais le jeu a buggé et m’empêchait d’acheter ma première voiture pour me lancer. Les joueurs ayant payé le prix fort pour avoir un accès anticipé de quelques jours ne peuvent qu’être agacés par cette situation même si les développeurs travaillent à régler tous les problèmes.

Après Tiebreak, c’est le second titre de Nacon lancé avec soit des lacunes flagrantes et un manque de finition soit donnant l’impression que le développement n’est pas terminé. C’est aussi pour cette raison que je ne vous propose pas encore les tests de ces deux titres car j’attends divers correctifs.

Outre les problématiques techniques, mes premières impressions sur le jeu ne sont pas très bonnes pour le moment avec une animation guère stable et une réalisation qui ne fait pas très new gen. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre jugement. Je vous proposerais sans doute une nouvelle version ou une autre vidéo pour ce jeu à la sortie officielle.

Test Drive Unlimited Solar Crown est prévu sur PS5, XSX/S et PC le 12 septembre 2024.