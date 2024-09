Découvrez le prologue et la première mission de Warhammer 40000 Space Marine 2 jusqu’en 4K

Saber Interactive et Focus Entertainment s’apprêtent à sortir un nouveau titre inspiré par les fameux Space Marines de Warhammer 40000. Que diriez-vous d’y jeter un coup d’oeil.

Prévu sur PS5, XSX/S et PC, Warhammer 40000 Space Marine 2 va permettre aux fans de la franchise de retrouver ces fameux combattants devant faire face à d’innombrables tyranides, des satanés bestioles qui vont donner bien du fil à retordre à notre héros Titus et ses coéquipiers au sein des Space Marine Primaris.

Les vidéos ci-dessous vous permettront de découvrir non seulement le prologue mais aussi la première longue mission du jeu. Cela vous permettra de découvrir le contexte dans lequel vous allez potentiellement évoluer si vous vous décidez de vous lancer sur ce titre. Le gameplay mêle à la fois du hack’n slash et du shoot. Autant dire que les fans d’action un brin bourrin avec un aspect narratif devraient apprécier malgré quelques variations de framerate lorsqu’il y a trop – et croyez-moi y’en a un paquet – de bestioles à l’écran. Cela reste toutefois jouable. Espérons que l’équipe peut encore parvenir d’ici la sortie et après à améliorer cela via des patchs.

Warhammer 40000 Space Marine 2 sort aujourd’hui 9 septembre 2024 sur PS5, XSX/S et PC. Il est disponible depuis quelques jours pour celles et ceux qui ont opté pour les éditions Gold ou Ultra.