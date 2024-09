Cobra reviendra en jeu vidéo en 2025

Annoncé il y a plus d’un an le projet Cobra se dévoile à travers une première vidéo teasing et les toutes premières images

Microids avait annoncé le développement d’un nouveau jeu inspiré par le célèbre corsaire de l’espace Cobra au printemps 2023. On n’avait plus de nouvelles puisque l’équipe à qui le projet a été confié y travaillait d’arrache-pied. L’équipe en question est Magic Pockets. Elle a opté pour un jeu d’action/plateforme qui va permettre aux curieux et aux fans de revivre les aventures de Cobra sur les 12 premiers épisodes de la série avec un style graphique qui semble respecter l’oeuvre originelle.

En attendant d’en savoir plus dans les mois à venir, voici donc les premières images et une première vidéo teasing pour vous faire une petite idée.

Space Adventure Cobra The Awakening sera disponible sur consoles et PC en 2025.