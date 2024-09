PS5 Pro, 7 novembre, 800€ ouch !!!!

Sony vient de diffuser la petite présentation technique qui dévoile officiellement la PS5 Pro. Une console réservée pour les hardcore pour sûr.

La PS5 Pro est un secret de polichinelle puisque cela fait des mois qu’on est au courant d’à peu près tous les éléments et caractéristiques de cette machine. Même Sony s’est amusé à insérer la silhouette de la console dans son visuel du 30ème anniversaire de PlayStation.

Mark Cerny confirme donc tout ce que l’on avait appris via des bruits de couloirs avec donc une console évidemment plus puissante grâce à un GPU supérieur avec 67% d’unités de calcul et une mémoire 28% plus rapide que la PS5 standard. Cela permet ainsi un rendu graphique jusqu’à 45% plus rapide.

Le ray tracing semble être aussi à l’honneur sur la PS5 Pro. Sony a en effet boosté les capacités de la console pour un rendu ray tracing pour des effets de reflets, d’ombre et de lumière plus réaliste.

Enfin le dernier point mis en avant est une unité IA qui a pour rôle d’améliorer l’upscaling. A l’heure actuelle, les jeux PS5 utilisent très souvent les résolutions dynamiques avec un upscaling 4K avec diverses technologies dont fait partie notamment le FSR d’AMD. Sony a donc conçu une nouvelle technologie nommé PlayStation Spectral Super Resolution (ou PSSR pour les intimes) qui va permettre d’améliorer la résolution d’un jeu grâce à l’IA. C’est un peu l’équivalent du DLSS de Nvidia.

A voir le résultat sur la vidéo que vous pouvez (re)voir ci-dessous, cela permet d’obtenir une image plus nette et plus détaillée tout en offrant un framerate élevé. L’objectif d’ailleurs de la PS5 Pro est tout simplement de permettre aux joueurs de profiter des jeux avec une fidélité graphique optimale à 60FPS là où sur la PS5 standard, on l’avait à 30FPS, le 60FPS étant plus ou moins atteint en mode performance avec une qualité visuelle dégradée.

Sony a également ajouté diverses fonctionnalités qui devraient améliorer les jeux non optimisés pour la PS5 Pro à l’instar de ce qu’avait permis en son temps la PS4 Pro. On a ainsi droit à :

Un mode Game Boost qui peut s’appliquer à plus de 8500 titres PS5 et PS4. Ce mode permettra de stabiliser voire d’améliorer les performances des jeux.

Un mode Enhanced Image Quality permet d’améliorer la résolution de certains jeux PS4

La console gère le 8K et le VRR

La PS5 Pro est désormais compatible Wi-Fi 7

Pour distinguer les titres profitant des capacités supérieurs de la PS5 Pro, un label sera appliquable pour se distinguer d’un titre PS5 standard (qui fonctionnera quand même).

Sony a déjà confirmé les titres suivants comme utilisant les capacités de la PS5 Pro :

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Cette liste est loin d’être exhaustive puisqu’on peut être certain que d’autres titres vont s’ajouter à la liste dès cette année. J’ai pu ainsi apercevoir Stellar Blade dans la vidéo de Sony ci-dessous.

Le design de la console ne change guère. La PS5 Pro se démarque avec ses stries séparant les deux parties de la console là où sur la PS5 slim standard, il y en a qu’une. Il s’agit donc d’une PS5 slim plus haute – sans doute proche de la hauteur de la PS5 d’origine. La console reste évidemment compatible avec tous les accessoires et périphériques de la PS5. Son interface ne change pas par rapport à une PS5 standard.

Parlant maintenant de la douloureuse. Comme je vous l’indiquais dans le titre de cet article, la PS5 Pro va coûter 800€. Et à ce tarif, il s’agit de la version digitale sans lecteur de disque. Autant dire que cette machine se destine vraiment à un marché plus niche à savoir les hardcore et les fortunés – et à quelques professionnels comme moi-même qui allons utiliser cette PS5 Pro pour produire des vidéos. La PS5 Pro étant compatible avec le lecteur de disque externe de la PS5 Slim, il faudra ajouter donc 120€ au tarif pour la transformer en PS5 Pro avec lecteur de disque. Votre banquier risque de faire la tête.

La PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre 2024. Les précommandes commenceront à partir du 26 septembre 2024.