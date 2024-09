Test – Marvel Vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics – Tragédie comics !

BLOC INFO Date de sortie 12 septembre 2024 Editeur Capcom Développeur Capcom Genre Baston, Combat, Action, Compilation Machines PS4/Pro, Switch, PC PEGI 16 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS4/Pro

Les X-Men et les Avengers n’ont pas attendu la prochaine phase du MCU pour se mettre joyeusement des torgnolles sur le coin du pif ! Retrouvez vos héros préférés dans une compil qui n’est pas une anthologie définitive !

Exploitée, recyclée, remakée, la franchise Street Fighter est toujours restée à travers les générations de consoles à portée de pad des joueurs les plus nostalgiques. Difficile d’en dire autant des déclinaisons super héroïques basées sur l’univers des comics Marvel, qui n’ont pas connu autant les honneurs. Si Capcom avait bien livré en 2017 un quatrième opus de Marvel vs Capcom Infinite taillé pour les Xbox One et PlayStation 4, en revanche, les tout premiers crossovers opposant les X-Men et Avengers aux combattants de rue semblent être un peu tombés dans l’oubli… jusqu’à aujourd’hui ! Prêts à redécouvrir les premières bastons des héros de Marvel ?

Comme son titre l’indique, cette compilation se focalise sur les jeux qui mettent en scène les héros de la “maison aux idées” (Marvel) et les persos de Capcom. Cependant il serait réducteur de limiter le contenu de la compil aux excellents Marvel vs Capcom, puisqu’elle a le bon goût de totaliser une demi-douzaine de titres. En sus des deux premiers volets de Marvel vs Capcom, on retrouve aussi X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes puis X-Men Vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter et enfin The Punisher. Débutons par ce dernier. Contrairement aux autres titres de la compil, il s’agit ici d’un beat’em up, un jeu de castagne à défilement horizontal dans la veine d’un Streets of Rage ou Final Fight où l’on tape sur des bandes de mauvais garçons en incarnant Franck Castle / The Punisher ou Nick Fury. Notez que ce titre est paru en arcade en 1993 et de façon plus confidentielle sur Megadrive deux ans plus tard. Mais à la différence des classiques du genre, The Punisher offre d’employer un véritable arsenal (flingues, uzis…) en plus des poings rageurs des héros et armes de fortunes pour vaincre les criminels et seconds couteaux, qui pullulent dans les coins mal famés de la grosse pomme. Un beat’em up sympa, original, praticable en solo comme en coop mais loin d’être inoubliable !

Si Capcom s’est imposé dans le versus fighting grâce à Street Fighter II, deux titres de cette compilation suivent le sillage de cette référence de la castagne, en reprenant les mêmes mécaniques de jeu. Le premier, X-Men Children of the Atom propose de la baston plutôt conventionnelle en 1Vs1. Il offre d’incarner les mutants de Charles Xavier (Cyclops, Wolvie, Colossus, Psylocke…) ou leurs ennemis tels OmegaRed, Silver Samurai, la Sentinelle et Spiral. Le jeu totalise une douzaine de persos (dont deux cachés), s’il ne fait pas preuve d’une grande générosité il a le mérite d’être joli, spectaculaire et parfaitement jouable ! Doté des mêmes qualités que X-Men, Marvel Super Heroes dynamise les affrontements grâce aux Pierre d’Infinité. À l’instar des PowerUp, ces gemmes octroient à Captain America, Spidey, Hulk et leurs alliés comme à leurs ennemis des capacités spéciales lors des duels. Un principe sympa mais qui n’a pas été repris par les autres jeux. Encore plus beau et affichant des persos aux animations détaillées et des sprites énormes, Marvel Super Heroes n’a pas pris une ride, et demeure un HIT intemporel !

Les deux titres suivants, X-Men vs Street Fighter et Marvel Super Heroes Vs Street Fighter ont en commun de proposer des castings davantage étoffés (un peu moins d’une vingtaine de combattants) combiné à une prise en main issue de Street Fighter 2. Ces jeux opposent déjà les persos de Marvel aux castagneurs de Street Fighter Alpha, et offrent aussi des matchs en Tag où les combattants peuvent se relayer pour remporter des matchs en un round gagnant. En somme, deux titres sympas, assez méconnus qui méritent le coup d’œil et plus encore de s’y attarder un moment puisqu’ils sont à la base de Marvel Vs Capcom. Plus de 26 ans après sa sortie, en 1998, ce jeu de castagne en 2D paraît toujours aussi dingue. Bien qu’il ne propose qu’une vingtaine de persos jouables, les Avengers et X-Men font face à un casting désormais pioché dans une multitude de productions de chez Capcom, et plus seulement aux combattants de rue : DarkStalkers, Captain Commando, Strider, CyberBots et MegaMan. De plus, notre binôme peut invoquer lors du combat un helper, choisi aléatoirement à chaque début de match, qui inflige une attaque sournoise à l’opposant. Pratique ! Le jeu impressionne toujours autant par la qualité de sa réalisation en 2D qui tournait pourtant sur une borne CPS2 vieillissante mais bien maîtrisée, qui avait été lancée au moment de Super Street Fighter 2 The New Challengers en 1993. Preuve encore que c’est toujours dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes ?

Bien que l’on chante des louanges de MVsC (Marvel Vs Capcom qui est mon épisode de coeur, pour toutes les heures passées sur Dreamcast), le second volet s’avère pourtant plus impressionnant encore. Sorti en arcade sur borne Naomi, le jeu offre un joli mix de 2D et 3D. Si les persos sont restés en 2D et bien animés (quoiqu’un peu trop pixelisés sans les filtres graphiques), en revanche Marvel Vs Capcom 2 remplace les fonds animés par de magnifiques arrières plans en 3D. Epoustouflant par sa réalisation, il l’est aussi par son roster qui affiche cinquante-deux persos jouables, parmi lesquels Marrow et Cable côté Marvel et Hayato de Star Gladiator ou Jill Valentine et ses zombies côté Capcom. Le jeu sombre encore plus dans la folie que son prédécesseur en proposant cette fois une maniabilité simplifiée. Elle évite d’avoir à jongler entre les différents niveaux de puissance de coups de poings et de coups de pieds, pour plus de fun, et il offre surtout des matchs en 3Vs3. Si cela permet, d’une certaine façon, de faire durer davantage le “plaisir”, on prend surtout un panard monstre à vampiriser la jauge de vie de l’adversaire en employant 3 ultras consécutifs pour coller un UltraComboFinish des familles. Jouissif ! S’il fait peau neuve pour son rendu graphique (par rapport à son prédécesseur), le jeu abandonne aussi les thèmes remixés des différents persos, pour une bande-son jazzy.

Signalons que le jeu a pu être testé hors ligne sur PlayStation 5 grâce à un code review transmis par Capcom quelques jours avant sa sortie. Merci à l’éditeur d’Osaka. Avec moins de 4Go d’occupés sur le SSD, cette compilation se montre peu vorace en espace de stockage… À titre de comparaison le Capcom Arcade Stadium en occupe 2,5Go ! Mais au lieu de proposer une trentaine de jeux rétro, cette compile n’en contient que sept ! Il s’agit cependant de titres que l’on a rarement eu l’occasion de croiser sur les consoles d’origine (PlayStation et Saturn) sauf dans de rares boutiques spécialisées qui les vendaient à prix d’or. Et puis notez que selon la région du jeu sélectionné, le titre peut ajouter des persos, tel Norimaro dans la version japonaise de Marvel Super Heroes Vs Street Fighter. Cela vaut le coup de switcher entre les versions d’un même jeu pour dégoter les variantes régionales ! Amusant ! S’il n’y a aucune surprise à voir les titres de cette compil tourner parfaitement sur PS5, en revanche il est agréable de constater que Capcom offre de mitonner les jeux à sa sauce. Tant sur le plan visuel grâce à la présence de réglages pour modifier les différents filtres graphiques et les proportions de l’image… que sur le « fond » ! Ainsi l’écran des options offre aussi de modifier les règles des combats (difficulté, round gagnants, dommages infligés…) comme de débloquer les éventuels persos cachés qui s’avèrent être parfois des boss ou juste des palettes swap de perso existants. D’ailleurs concernant Marvel Vs Capcom 2 (comme les autres beat’em all de la compil), s’il était nécessaire d’investir pas mal de son temps pour débloquer les personnages à l’époque sur Dreamcast, l’intégralité du roster peut-être disponible au lancement du jeu… comme ceux des autres titres. Pratique pour s’adonner immédiatement aux matchs à deux joueurs en local, sur le même écran ! Afin de s’éclater en solo, la compile propose de se frotter aux modes arcade des différents jeux et de parfaire sa maîtrise via un mode entraînement « dissimulé » dans l’écran de sélection du titre. Un peu frustrant de passer à côté de ce mode practice, alors qu’ils affichent les actions exécutées, les HitBox des persos ainsi que le pourcentage de dommages infligés par les attaques/enchaînements. Malgré la durée de vie courtaude de ces modes arcade le jeu permet de consigner sa progression à un instant T pour reprendre sa partie plus tard via un unique slot de sauvegarde. Quelle hérésie ! Capcom Arcade Stadium offrait davantage d’emplacements de quicksave ! Afin de justifier son tarif la compilation intègre quelques suppléments bonus tels des jukebox pour réécouter les musiques des différents titres, de visualiser des artworks, des croquis de production et même des pamphlets qui accompagnaient la sortie des jeux dans les salles d’arcade. Des suppléments bonus sympas !