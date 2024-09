Un livestream d’avant-lancement pour Throne and Liberty

Après une bêta assez agréable, le nouveau MMORPG d’Amazon Games et NC Games préparent le lancement du Throne and Liberty avec un livestream.

Amazon Games et NCSoft annoncent la diffusion d’un livestream nommé Siege the Day à quelques jours du lancement officiel du nouveau MMORPG Throne and Liberty prévu pour le 1er octobre prochain sur PS5, XSX/S et PC.

Ce livestream sur la chaîne Twich d’Amazon Games sera diffusé à deux dates différentes. Il sera disponible pour l’Amérique du Nord le 24 septembre à 23h heure française et le 25 septembre à 19h heure française pour Europe. Ce sera l’occasion de présenter les éléments PvP prévus dans Throne and Liberty comme les arènes 3 contre 3, les batailles de conquête et les siège de château.

Si vous étiez intéressé par le jeu sachez que ceux qui suivront l’évènement en direct sur Twich pourront recevoir des cadeaux spéciaux à récupérer dans le jeu au lancement.

Throne and Liberty est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 1er octobre 2024.