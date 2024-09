Bungie évoque le futur de Destiny 2

Cela fait tout juste 10 ans que Destiny a été lancé. 10 années de combats entre la lumière des gardiens contre les ténèbres. Et Bungie ne semble pas vouloir s’arrêter.

Même si beaucoup espéraient un vrai nouveau titre – Destiny 3 quoi – l’évolution de la franchise Destiny semble être différent et continuer sur la lancée de Destiny 2 mais avec une structure remaniée. Est-ce que cela va suffire pour garder une communauté active qui, pour un certain nombre dont votre serviteur, commence à se lasser.

Pour fêter le dixième anniversaire, Bungie a ainsi sorti une armure pour chaque classe inspiré par les concepts originels de Destiny premier du nom. Bref, un truc pour les fanatiques de la collection de matériel pour leurs gardiens. Il suffit de trouver les différents éléments de l’armure à la Tour dans le Coeur Pâle.

Pour celles et ceux qui possèdent la toute dernière extension La Forme Finale, il est possible de gagner le titre Légende dans Destiny 2 en terminant divers objectifs. Si vous remportez ce titre avant le 24 septembre, vous aurez un accès anticipé via les Récompenses Bungie pour acheter le Revolver Destiny 2 As de Pique créé par Nerf avant sa sortie officielle le 8 octobre 2024. L’ornement reproduisant le look spécifique sera déverrouillé pour celles et ceux qui achètent le revolver Nerf. On pourra également l’acheter via la boutique Everversum.

Ces annonces ne devraient intéresser que les purs fanatiques de cosmétiques et les collectors toujours enclin à ouvrir leur portefeuille. Pour le reste des joueurs, Bungie annonce une nouvelle approche pour l’avenir de la saga.

Ainsi, Bungie a décidé d’arrêter le principe de la grosse extension annuelle. A la place, l’équipe américains a décidé de proposer deux extensions de taille moyenne et quatre mises à jour de contenu majeures et gratuites par an. Cela permettra à Bungie de proposer une nouvelle saga avec une histoire non linéaire et diverses améliorations. Bref, pour le moment cela reste bien flou et on peut se douter que bien des gardiens à travers le monde sont dans l’expectative. Cela débutera à l’été 2025 avec une aventure non linéaire nommée Nom de code Apollo centrée sur les personnages introduisant les nouvelles extensions. Est-ce que cela va suffire à maintenir la communauté active? On verra dans les prochains mois puisque Bungie a prévu des présentations de ce qu’ils vont proposer à l’avenir.

Destiny 2 La Forme Finale est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.