Pearl Abyss montre une longue vidéo de gameplay de son futur Crimson Desert

Pearl Abyss bosse sur Crimson Desert depuis un sacré moment mais le jeu semble vraiment avancé à en juger par la longue vidéo diffusée.

Les sud-coréens de Pearl Abyss bossent d’arrache-pied sur Crimson Desert depuis un sacré moment. Si l’univers du jeu semble familier à certains c’est qu’il se déroule dans le même que celui du MMORPG Black Desert. A l’origine, Crimson Desert devait servir de préquelle à Black Desert mais au cours du développement le jeu a changé et s’est transformé en un jeu d’action/RPG/aventure solo dans un monde ouvert.

L’action du jeu va se dérouler dans le monde de Pywel et le joueur y incarnera un certain Kliff. Il va évoluer dans un monde de violence ou deux camps s’affrontent, les Greymanes dont vous ferez partie et les Black Bears.

La vidéo ci-dessous permet de découvrir une bonne cinquantaine de minutes de gameplay montrant diverses séquences de l’aventure pour vous faire une idée. On y retrouve bien l’univers et le rendu de Black Desert. Il est vrai que la technologie maison de Pearl Abyss a bien évolué depuis les débuts – déjà assez spectaculaires – de Black Desert. On peut y découvrir un monde ouvert riche en détails, en personnages. Les combats semblent bien ficelés et punchy pour celles et ceux qui aiment les hack’n slash et les combats avec certains « boss » devraient requérir un minimum de précision et de stratégie.

Bref, Crimson Desert pourrait être une bonne surprise à sa sortie mais il va falloir encore patienter car on ne le verra sans doute pas avant 2025.

Crimson Desert est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2025.