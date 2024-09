Un neuvième patch pour Star Wars Jedi Survivor

Des mois après la sortie, Respawn Entertainment et EA continuent à corriger leur jeu avec un tout nouveau patch.

Dès à présent, les joueurs de Star Wars Jedi Survivor peuvent profiter d’une nouvelle mise à jour qui devrait améliorer divers aspects sur la version PC. Voici une petite liste des modifications et améliorations apportées :

Améliorations du taux de rafraîchissement pour diverses configurations

pour diverses configurations Un gameplay plus fluide grâce à des correctifs de plusieurs sources de chutes de FPS

grâce à des correctifs de plusieurs sources de chutes de FPS L’utilisation du CPU pour le Ray Tracing a été optimisée, et le Ray Tracing s’adapte désormais mieux aux GPU haut de gamme

haut de gamme Le DRM Denuvo a été supprimé

Divers correctifs, dont un contrôle amélioré des souris et des claviers dans de nombreux menus du jeu

Correction de bugs pour les plantages rares et les problèmes de collision

Respawn Entertainment et EA ont également précisé qu’une prochaine mise à jour sur la version PS5 permettra de transférer les sauvegardes de la version PS4 dont la sortie est prévue pour le 17 septembre prochain. Cela permettra à celles et ceux qui veulent passer plus tard sur PS5 à pouvoir conserver leur progression.

Star Wars Jedi Survivor est disponible sur PS5, XSX/S et PC.