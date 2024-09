Corsair rachète Fanatec Sim Racing

C’est un peu la surprise du chef en cette rentrée. L’un des grands noms du PC et de l’accessoire gaming rachète un des spécialistes du sim racing.

Corsair annonce officiellement avoir un conclu un accord de rachat avec Endor AG pour acquérir la gamme de produits Fanatec. Ce rachat comprend tous les employés d’Endor qui géraient Fanatec. Ce rachat ne devrait pas changer grand chose pour la marque de sim racing avec un siège qui restera à Landshut en Allemagne et continuera à gérer et à développer de nouveaux produits de la gamme Fanatec Sim Racing.

Pour celles et ceux qui connaissent pas, Fanatec s’est fait un nom en tant qu’accessoiriste pour les jeux de course depuis la fin des années 90. Avec la montée en puissance des machines et les simulations automobiles toujours plus réalistes, Fanatec, comme d’autres marques, sont montés en gamme également avec des volants et des pédaliers toujours plus réalistes sur PC comme sur consoles notamment avec un ensemble volant/pédalier sous licence PlayStation/GT.

Ce rachat n’est pas très étonnant compte tenu de la stratégie de Corsair de couvrir tous les aspects du gaming. Après les composants PC, le constructeur s’était aussi lancé dans divers accessoires comme les claviers, les souris. Il s’est étendu vers la diffusion de contenus en rachetant Elgato. Récemment, Corsair avait annoncé le lancement de cockpit pour le sim racing. L’ajout de Fanatec complètera donc l’offre de Corsair dans le domaine du sim racing.

L’objectif de Corsair est d’investir sur la marque Fanatec pour le rendre plus disponible au niveau mondial. Tous les utilisateurs de produits Fanatec actuels bénéficieront des garanties et des mises à jour logiciel.