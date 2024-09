Le nouveau DLC de Prince of Persia The Lost Crown est disponible

Les aventures de Sargon continuent avec du nouveau contenu à explorer dans le nouveau DLC de Prince of Persia The Lost Crown d’Ubisoft.

Revenir un peu aux origines avec un Prince of Persia typé metroidvania a été une excellente idée et a été bien exécuté par l’équipe d’Ubisoft Montpellier. Si vous aviez aimé le jeu de base, un nouveau DLC nommé Mask of Darkness pour toutes les plateformes.

Dans Mask of Darkness notre cher Sargon est pourchassé par un assassin nommé Radjen et se retrouve piégé dans son Palais Intérieur, une dimension corrompue de magie noire. En tant que Sargon, vous allez devoir tout faire pour vous frayer un chemin dans ce dédale cauchemardesque. Ce sera en tout quatre biomes à explorer et plus de dix nouveaux types d’obstacles avec six nouveaux types d’ennemis à affronter avec de nouvelles capacités de combat grâce à trois nouvelles amulettes.

Ce DLC Mask of Darkness est disponible indépendamment pour 5€. Il fait aussi partie des DLC inclus dans l’édition Intégrale.

Prince of Persia The Lost Crown est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Luna.