Micron lance un SSD haute performance pour les PC et les PS5 avec le nouveau Crucial P310

On n’a jamais assez de stockage, surtout rapide, sur nos PC ou PS5. Micron propose un nouvel SSD pour les gourmands.

Micron lance son nouveau SSD via sa marque Crucial avec le Crucial P310 2280 Gen4. Avec des vitesses de lecture et d’écriture respectivement de 7100 et 6000 Mo/s, ce modèle proposé en 500 Go, 1 To et 2 To devrait convenir aux utilisateurs exigeants sur PC qui cherche à réduire les temps de chargement non seulement pour le jeu vidéo mais aussi pour des applications plus lourdes comme les logiciels créatifs. Compte tenu des vitesses annoncées et de son format 2280, ce modèle répond aussi aux exigences de la PS5. Vous pourrez donc acquérir un de ces modèles pour étendre le stockage de votre PS5 – ou futur PS5 Pro.

Les SSD Crucial P310 2280 Gen4 sont disponibles dès à présent sur le site officiel pour des prix plutôt abordables entre 70 à 164€.