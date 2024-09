SNK confirme Fatal Fury City of the Wolves pour avril 2025

Ces derniers temps, SNK est en plein revival avec divers projets. Le prochain puise toujours dans le catalogue historique de l’éditeur avec un nouveau Fatal Fury.

SNK prépare un nouvel opus à sa saga Fatal Fury avec Fatal Fury City of the Wolves. Prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC, ce titre va bénéficier évidemment d’une réalisation moderne en 3D tout en conservant les forces du gameplay des titres originels. On aura droit à deux schémas de contrôle avec le style arcade plus old school et le style intelligent qui permet d’exécuter des coups spéciaux et des combos avec les commandes directionnelles et un seul bouton. Par ailleurs, le jeu bénéficiera d’un nouveau système REV présentant un ensemble d’outils avec diverses options offensives. Il va falloir attendre pour savoir comment cela va vraiment fonctionner.

Ce nouvel opus proposera pas moins de 22 personnages jouables dont 17 familiers et d’autres inédits. Comme pour ses concurrents, Fatal Fury City of the Wolves aura des DLC avec 5 combattants supplémentaires pour qui aura souscrit le Pass Saison 1.

Outre un mode histoire permettant de suivre les différents protagonistes combattent dans South Town pour l’héritage de Geese Howard, Fatal Fury City of the Wolves aura un mode RPG solo avec Episodes of South Town. Dans ce mode, les joueurs devront partir au combat en affrontant des adversaires selon diverses conditions de combat. Il sera alors possible de récupérer de l’XP et diverses récompenses afin de monter dans les échelons.

Bien entendu, le jeu proposera également un mode multijoueur avec un netcode rollback et la possibilité de combattre en crossplay. A vous alors les matchs classés, les matchs occasionnels ou les matchs en salle. Il sera aussi possible de combattre contre des clones générés par IA.

Les fans de personnalisation apprécieront le Color Edit Mode permettant d’ajuster l’apparence de vos combattants avec diverses couleurs, motifs et plus encore.

Fatal Fury City of the Wolves est prévu sur PS5/Pro, XSX/S, PS4/Pro et PC pour le 24 avril 2025