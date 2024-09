Un mode facile et diverses améliorations pour Dragon’s Dogma 2

Si vous trouviez Dragon’s Dogma 2 trop difficile ou pénible pour progresser, Capcom a pensé à vous pour que vous puissiez pleinement profiter de son univers.

Disponible dès à présent sur les différentes plateformes où le jeu est disponible à savoir PS5, XSX/S et PC, la nouvelle mise à jour de Dragon’s Dogma 2 introduit un mode Facile. Ce mode modifier divers aspects du jeu de base comme la réduction des frais d’auberge et du prix des pierres de ferry, la diminution de la consommation d’endurance lors des courses en dehors des combats et la peste draconique, ne provoque plus autant de dégâts.

Cette mise à jour apporte aussi un nouvel ensemble d’armures et diverses ajustements sur les vocations et d’améliorations sur les performances du jeu.

Si vous n’aviez pas craqué sur le jeu à son lancement, Capcom propose dès à présent une version d’essai gratuit sur PS5 et XSX/S qui permet de découvrir les deux premières heures du jeu. Cette version d’essai sera disponible jusqu’au 10 octobre prochain sur PS5 et jusqu’au 2 octobre sur XSX/S.

Dragon’s Dogma 2 est disponible sur PS5, XSX/S et PC.