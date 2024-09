Découvrez la première heure de jeu de Dead Rising Deluxe Remaster jusqu’en 4K HDR

Capcom continue à puiser dans son catalogue pour nous ressortir des remasters. Cette fois-ci, l’éditeur nippon s’attaque à l’adoré Dead Rising.

Connu pour la saga Resident Evil, Capcom avait tout de même produit une autre série avec des zombies. Avec Dead Rising, Capcom proposait un jeu d’action/aventure avec une ambiance dirons-nous plus légère tendant vers l’absurde même.

Avec Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom se propose de vous faire (re)découvrir la première aventure de notre cher photographe Frank West qui se retrouve dans un patelin américain où ses habitants se transforment en zombies. Cette version bénéficie de diverses améliorations techniques sans toutefois aller aussi loin que les remakes des différents Resident Evil. Il s’agit après tout d’un remaster avec diverses améliorations visuelles, une plus grande fluidité pour un gameplay plus agréable.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5 et donne une bonne idée de la qualité générale. Si vous n’aviez pas connu le titre à l’époque et aimez la thématique zombie, c’est un classique. Pour les autres, c’est toujours sympathique de (re)voir un vieil amour non?

Dead Rising Deluxe Remaster est disponible sur PS5, XSX/S et PC en version numérique.