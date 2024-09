Sony fête les 30 de PlayStation avec des éditions collector des PS5 et ses accessoires

Il y a peu Sony annonçait préparer divers évènements pour fêter le 30ème anniversaire de la marque PlayStation. Aujourd’hui, le géant nippon annonce du matériel collector pour les fans.

Après avoir annoncé il y a quelques jours des goodies collector et une version de Gran Turismo gratuite, Sony dévoile des éditions collector de ses PS5 et PS5 Pro ainsi que des divers accessoires.

Pour les nostalgiques, Sony va ainsi proposer en série limitée ses PS5 et PS5 Pro ainsi que les DualSense et DualSense Edge ainsi que le PS Portal avec un look largement inspiré des couleurs de la toute première PlayStation sortie en 1994 au Japon. Tous ces modèles vont ainsi arborer le fameux gris de la PlayStation.

Cette collection 30ème anniversaire comprend ainsi :

PlayStation 5 Digital Edition – Pack édition limitée 30e anniversaire La console PS5 Digital Edition en édition limitée et les accessoires assortis DualSense Édition limitée 30e anniversaire Façade de console pour lecteur de disque (lecteur de disque vendu séparément) Support vertical Poster (1 des 30 designs possibles) Boîtier de connecteur de câble original de style PlayStation Quatre colliers de câble PlayStation Shapes Autocollant PlayStation et trombone.

PlayStation 5 Pro – Pack édition limitée 30e anniversaire La console PS5 Pro en édition limitée et les accessoires assortis DualSense Édition limitée 30e anniversaire La station de recharge DualSense Tous les articles inclus dans l’offre groupée PS5 Digital Edition.

Les précommandes commenceront à partir du 26 septembre prochain sur la boutique officielle PlayStation et chez les revendeurs participants pour :

Les précommandes pour la PlayStation 5 Digital Edition – Pack édition limitée 30e anniversaire débuteront quant à elles le 10 octobre prochain. Il va falloir être rapide puisque ce sont des éditions limitées. Ainsi la PS5 Pro 30ème anniversaire ne sera proposée qu’à 12300 exemplaires à travers le monde.