Découvrez la première heure et demi de God of War Ragnarök sur PC jusqu’en 4K HDR

Des mois après les versions PS5 et PS4, la seconde aventure de Kratos et de son fiston Atreus est enfin disponible sur PC. Regardons ça ensemble.

Il s’agit évidemment du God of War sorti par Sony en 2018 débutant l’épopée nordique de Kratos et d’Atreus. Deux ans après les versions PS5 et PS4, God of War Ragnarök revient avec une version PC pour permettre aux joueurs sur ordinateur de continuer à suivre le périple du duo dans les contrées nordiques.

La vidéo ci-dessous a été capturé en 4K HDR sur notre configuration PC puissant à base de :

Les réglages graphiques sont en ultra avec l’utilisation du DLSS et DLAA. Le résultat sur une telle configuration est plus que convaincante puisque le jeu tourne majoritairement à 60FPS sans trop de problème.

God of War Ragnarök est disponible sur PS5, PS4/Pro et PC.